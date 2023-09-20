Промес опубликовал фото с полицейским

После матча «Спартака» и «Нижнего Новгорода» в Кубке России нападающий красно-белых Квинси Промес сфотографировался с полицейским и опубликовал этот снимок в своих соцсетях. Забавно, что футболист взял фуражку у представителя правоохранительных органов и надел её на себя.

Данное фото стало обсуждаемым в социальных сетях, ведь у Промеса есть проблемы с полицией в Нидерландах.

Фото: Соцсети Промеса

Во вторник, 19 сентября, «Спартак» на выезде разгромил «Пари НН» со счётом 3:0 в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Промес вышел на поле в концовке второго тайма, забил мяч и отдал голевую передачу.

В текущем сезоне нидерландский форвард провёл за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.