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Мак Аллистер — об отношениях с Клоппом: партнёры дразнят меня, говоря, что он мой папа

Мак Аллистер — об отношениях с Клоппом: партнёры дразнят меня, говоря, что он мой папа
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал о взаимоотношениях с наставником английской команды Юргеном Клоппом.

«Наши отношения однозначно на 10 баллов. Я новичок в команде, а когда ты новичок, то всё становится проще, всё идёт идеально. Но многие мои партнёры по команде дразнят меня, говоря, что он уже стал моим папой. У него бывают иногда такие безумные моменты в матче, что, когда видишь его, не можешь перестать смеяться. Мне очень приятно работать с ним.

Почему они шутят, что он мой папа? Потому что я оказался единственным южноамериканцем, который играл в первом матче после возвращения из сборной. Алисон тоже вышел в старте, но он не играл за Бразилию. А Лучо и Дарвин (Лучо — Луис Диас, Дарвин — Дарвин Нуньес. — Прим. «Чемпионата») оказались на скамейке. Потом они начали говорить мне, что он мой папа, что он не может убрать меня из состава даже в таких обстоятельствах и что он будет выпускать меня в каждой игре. Таким способом они сводят меня с ума (смеётся)», — приводит слова Мак Аллистера La Nacion.

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