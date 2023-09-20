Нападающий ЦСКА Глебов назвал свой главный недостаток и главное достоинство

Форвард ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что считает своим главным недостатком, а что — достоинством.

«Главный недостаток? Раньше был очень вспыльчивым. Чуть что не получалось на поле — сразу выходил из себя, психовал, получал жёлтые за разговоры… Это раньше мешало. Но в основной команде я стал гораздо спокойнее. Понимаю, что, если заведусь, тут много ребят, которые сразу «приземлят». Достоинство? Если футбольное — скорость. Все в команде меня называют Мотороллер или Мопед. У меня же ещё довольно странный, забавный бег. Ноги низкие, тело низкое, поэтому ноги как колесо передвигаются», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

К академии ЦСКА Глебов присоединился в 2019 году. За основную команду армейцев россиянин дебютировал 5 марта 2023 года в гостевом матче РПЛ с «Сочи» (0:2).