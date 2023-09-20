Писарский — об арбитре Опейкиной: мне понравилось, как она судила

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что футболисты в матче Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:1) понимали, что главным судьёй является женщина, поэтому стиль общения с ней был иным, нежели с арбитром‑мужчиной.

«Нет разницы, кто судит. Главное, чтобы хорошо. Мне кажется, относительно хорошим было судейство. Мне понравилось, как она судила. В поле была девушка, мы понимали это. Если с мужчиной можно поговорить грубо, то здесь ты такого себе не позволяешь. Сразу ли дала понять Опейкина, что с ней не забалуешь? Да.

И это правильно. Что для меня значит забитый гол? Я три месяца не играл, был травмирован, поэтому этот гол многое значит для меня. Надеюсь, это даст толчок к последующим мячам, я смогу радовать болельщиков ещё не раз, помогать команде», — приводит слова Писарского «Матч ТВ».