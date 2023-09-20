Писарский — об арбитре Опейкиной: мне понравилось, как она судила

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что футболисты в матче Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:1) понимали, что главным судьёй является женщина, поэтому стиль общения с ней был иным, нежели с арбитром‑мужчиной.
«Нет разницы, кто судит. Главное, чтобы хорошо. Мне кажется, относительно хорошим было судейство. Мне понравилось, как она судила. В поле была девушка, мы понимали это. Если с мужчиной можно поговорить грубо, то здесь ты такого себе не позволяешь. Сразу ли дала понять Опейкина, что с ней не забалуешь? Да.
И это правильно. Что для меня значит забитый гол? Я три месяца не играл, был травмирован, поэтому этот гол многое значит для меня. Надеюсь, это даст толчок к последующим мячам, я смогу радовать болельщиков ещё не раз, помогать команде», — приводит слова Писарского «Матч ТВ».
- 20 сентября 2023
-
16:32
-
16:25
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:18
-
16:07
-
16:04
-
15:57
-
15:50
-
15:46
-
15:41
-
15:41
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:24
-
15:11
-
15:03
-
14:56
-
14:54
-
14:45
-
14:25
-
14:25
-
14:11
-
14:10
-
14:09
-
14:06
-
14:04
-
13:52
-
13:52
-
13:50
-
13:41