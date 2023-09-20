Титов: Карпин говорит правильные вещи. В данный момент из РПЛ нужно уезжать

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», а также прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина с призывом к игрокам уезжать в Европу.
«Удивил ли меня переход Захаряна в «Реал Сосьедад»? Удивил, признаюсь. Читал, что наша великая Тарасова раскритиковала Карпина за то, что он посоветовал игрокам уезжать из РПЛ. Я с этим не соглашусь, потому что Карпин говорит правильные вещи. В данный момент надо уезжать. Валерий Георгиевич сам играл в Испании в этом же клубе.
Ведь это великолепный город, большой чемпионат. Я сам говорил, что надо уезжать, если есть возможность. Захарян – один из самых ликвидных футболистов в России. Слава богу, что он уехал. Надеюсь, он будет расти. Главное, чтобы у него была практика», — приводит слова Титова Metaratings.
- 20 сентября 2023
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