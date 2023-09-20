Червиченко: судьи активно охраняли створ ворот Максименко в матче с «Пари НН»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Пари НН» в рамках Фонбет Кубка России.

«Разгромным поражение стало только после 80-й минуты. Когда уже нижегородцы поняли, что с этим судьёй бесполезно что-то делать, и опустили руки. На мой взгляд, по ходу матча «Спартак» не был сильнее. Все странные решения судьи говорят, что он был на стороне одной из команд. Он отменяет гол «Пари НН», вроде там было нарушение по неосторожности, но следом идёт эпизод, где Мелёшин явно по неосторожности получает травму, падает, сбивает игрока «Нижнего» в штрафной, а никакой реакции. Мартинс перед голом ударил игрока «Пари НН» в штрафной, тот лежит пять минут, а VAR ничего не видит. Таких эпизодов было 3-4 точно. VAR либо жмурился в этот момент, либо отвлекался на что-то. С таким судейством можно и 10:0 выиграть. Судьи активно охраняли створ ворот Максименко.

Не понимаю, зачем «Спартаку» это делать. На мой взгляд, они и так лидировали в этой группе. Понятно, что спартаковские болельщики счастливы, но у других-то тоже есть глаза, другие на это смотрят. У всех испанский стыд, кто понимает в футболе и что происходит на поле», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.