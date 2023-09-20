Марцел Личка: Бителло для РПЛ может стать таким же, как и Малком

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о новичке бело-голубых бразильском полузащитнике Бителло.

«Бителло – отличный игрок, очень талантливый. Рад, что он играет в нашей команде. У него есть качество, он здорово играет на скорости, техничный. Для РПЛ он может стать таким же, как и Малком. Это здорово, что такие футболисты играют здесь», — приводит слова Лички издание «РБ Спорт».

Бителло стал автором единственного забитого мяча «Динамо» в основное время матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Бразильский футболист подписал контракт со столичным клубом до 30 июня 2028 года. Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» заплатило за него бразильскому «Гремио» порядка € 10 млн.