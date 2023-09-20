ЦСКА — «Сочи»: основное время закончилось вничью, игра переходит в серию пенальти

Сегодня, 20 сентября, в матче 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются московский ПФК ЦСКА и «Сочи». Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче на 43-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. ЦСКА восстановил статус-кво на 78-й минуте — автором гола стал Иван Обляков. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Игра перешла в серию пенальти.

До этого матча ЦСКА занимал второе место в турнирной таблице группы А, набрав пять очков после трёх туров. «Сочи» располагался на третьей строчке таблицы с четырьмя очками. «Оренбург» лидирует в группе А с шестью баллами, а «Факел» занимает последнее место, набрав три очка.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).