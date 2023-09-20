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ЦСКА — «Сочи»: основное время закончилось вничью, игра переходит в серию пенальти

ЦСКА — «Сочи»: основное время закончилось вничью, игра переходит в серию пенальти
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Сегодня, 20 сентября, в матче 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются московский ПФК ЦСКА и «Сочи». Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче на 43-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. ЦСКА восстановил статус-кво на 78-й минуте — автором гола стал Иван Обляков. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Игра перешла в серию пенальти.

Фонбет Кубок России . Группа A
20 сентября 2023, среда. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Нобоа – 43'     1:1 Обляков – 78'    

До этого матча ЦСКА занимал второе место в турнирной таблице группы А, набрав пять очков после трёх туров. «Сочи» располагался на третьей строчке таблицы с четырьмя очками. «Оренбург» лидирует в группе А с шестью баллами, а «Факел» занимает последнее место, набрав три очка.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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