Гойкович: ещё ни разу не отдыхал в Оренбурге. Очень хочу в Питер и получше узнать Казань

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о намерении провести будущий отпуск в России.

«Ещё ни разу не проводил отпуск в Оренбурге. Почему? Летом обычно еду в Хорватию — у меня там дом на берегу моря, а зимой был в Дубае, там проводил время с семьёй перед командными сборами.

Хотел бы провести отдых в России? Конечно! Сейчас очень хочу в Питер, это один из красивейших и культурных городов, где много музеев и достопримечательностей. Интересно съездить туда как турист.

Мне обидно, потому что из всех популярных мест посетил только Москву и Екатеринбург. Также хотелось бы получше узнать Казань — очень красивый город со своей культурой», — приводит слова Гойковича Sport24.

Гойкович выступает за «Оренбург» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В прошлом сезоне защитник провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года.