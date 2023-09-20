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Неизвестный обокрал клубный магазин «Рубина» на «Ак Барс Арене»

Неизвестный обокрал клубный магазин «Рубина» на «Ак Барс Арене»
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Неизвестный мужчина обокрал клубный магазин казанского «Рубина» в ночь после поражения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги от «Зенита» (0:3). Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

По информации источника, ночью понедельника, 18 сентября, мужчина вскрыл дверь фан-шопа на стадионе команды — «Ак Барс Арене». Злоумышленник украл из магазина различные предметы клубной атрибутики: кепки, футболки и толстовки в сумме на 65 тысяч рублей. Сигнализация сработала, но до ЧОПа сообщение почему-то не дошло. Пропажу обнаружили работники магазина следующим утром. Мужчину пока не задержали.

Сегодня, 20 сентября, на «Ак Барс Арене» проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и «Ростовом». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа B
20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Перерыв
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Игнатов – 27'    
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