«Ахмат» — «Зенит»: сине-бело-голубые отыграли один мяч

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В эти минуты в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бригада арбитров: главный судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Игорь Синер.

Уже на четвёртой минуте встречи «Ахмат» открыл счёт благодаря голу форварда Светослава Ковачева. Спустя всего 12 минут грозненцы увеличили преимущество. Отличился хавбек Иван Олейников. Однако на 27-й минуте «Зенит» отыграл один мяч усилиями нападающего Ивана Сергеева — 2:1.

«Зенит» набрал шесть очков в трёх матчах и занимает второе место в группе. «Ахмат» (три очка) — на третьем месте.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).