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Федотов ответил, сможет ли защитник ЦСКА Мойзес сыграть в матче с «Ростовом»

Федотов ответил, сможет ли защитник ЦСКА Мойзес сыграть в матче с «Ростовом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (1:1, по пен. 4:2) рассказал о состоянии бразильского защитника клуба Мойзеса.

«Мойзес приступил к тренировкам. Есть небольшой дискомфорт в голеностопном суставе, но ничего критичного не произошло. Надеемся, завтра он примет участие в более интенсивных занятиях и сможет сыграть в матче с «Ростовом», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

28-летний Мойзес получил повреждение в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА состоится в воскресенье, 24 сентября. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

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