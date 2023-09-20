Галактионов: как выбирали пенальтистов? Спрашивали, кто готов, а кто — нет

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о принципах выбора исполнителей пенальти в послематчевых сериях Кубка России. В среду, 20 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ железнодорожники уступили «Уралу».

«Пенальтисты сами выбирали или мы назначали? Спрашивали, кто готов, а кто – нет. Но, к сожалению, не очень удачно исполняли. В следующий раз будут бить не они? Надеюсь, следующего раза не будет, потому что надо побеждать в основное время, и у нас для этого есть все возможности», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первый и второй тайм матча на «Екатеринбург Арене» прошли без голов. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Урала» со счётом 4:2. Екатеринбуржцы реализовали все свои попытки. В составе москвичей Марио Митай и Рифат Жемалетдинов не смогли реализовать свои удары.

Московский «Локомотив» возглавляет таблицу группы В, имея в своём активе семь очков. «Урал» после четырёх игр набрал пять очков и расположился на третьем месте.