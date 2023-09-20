«Ахмат» — «Зенит»: дубль Сергеева помог петербуржцам сравнять счёт до перерыва

В эти минуты в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уже на четвёртой минуте встречи «Ахмат» открыл счёт благодаря голу форварда Светослава Ковачева. Спустя всего 12 минут грозненцы увеличили преимущество. Отличился хавбек Иван Олейников. Однако на 27-й минуте «Зенит» отыграл один мяч усилиями нападающего Ивана Сергеева. Спустя ещё шесть минут форвард петербуржцев оформил дубль. На данный момент счёт в матче равный — 2:2.
«Зенит» набрал шесть очков в трёх матчах и занимает второе место в группе. «Ахмат» (три очка) — на третьем месте.
Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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