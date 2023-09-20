Вратарь ЦСКА Тороп: вызов в сборную России — очень большой и важный для меня опыт

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о дебюте за основную сборную России в матче с олимпийской командой Египта (1:2).

«Вызов в сборную России — это большой опыт. Ещё раз хочу сказать большое спасибо, что вызвали. Очень важные для меня сборы в плане структуры и понимания. Очень важный для меня опыт», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Товарищеский матч сборной России с олимпийской сборной Египта состоялся 11 сентября. Встреча завершилась победой египтян со счетом 2:1. 19-летний Тороп отыграл все 90 минут.

Сегодня, 20 сентября, состоялся матча 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Сочи». ЦСКА одержал победу по итогам серии послематчевых пенальти — 1:1 (пен. 4:2).