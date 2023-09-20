Галактионов — об игре с «Уралом»: второй тайм прошёл с заметным преимуществом «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Уралом».

«В первом тайме теряли очень простые мячи, было много брака в передачах. В перерыве обратили на это внимание, что надо играть более спокойно и хладнокровно, второй тайм прошёл с заметным преимуществом с нашей стороны. И моменты хорошие были, и замены сделали своё дело. Относительно прошлых матчей второй тайм можно занести в актив. Здесь надо отдать ребятам должное. Уступили по пенальти, всегда хочется побеждать, но сказали ребятам, что не надо разочаровываться и вешать нос, а готовиться к следующему матчу», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».