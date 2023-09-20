Нобоа: ситуация в «Сочи» сложная. Но я не знаю, что нужно сделать, я — игрок
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о текущей ситуации в клубе.
«Ситуация сложная у нас в команде. Тренер сказал, что всё. Надо работать дальше. Я сказал, что дело не в тренерах, а не хватает качественных игроков? Я уже говорил — сегодня были моменты, а у нас не получается. Меня и Артура заменили, видно, что пока не готовы те, кто вышли на поле. Это сразу видно. Я не знаю, что надо сделать. Я игрок», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
На данный момент «Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе шесть очков. Недавно клуб объявил о расставании с главным тренером — Дмитрием Хохловым. Напомним, в сезоне-2021/2022 сочинцы заняли в РПЛ второе место.
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