Нобоа: ситуация в «Сочи» сложная. Но я не знаю, что нужно сделать, я — игрок

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о текущей ситуации в клубе.

«Ситуация сложная у нас в команде. Тренер сказал, что всё. Надо работать дальше. Я сказал, что дело не в тренерах, а не хватает качественных игроков? Я уже говорил — сегодня были моменты, а у нас не получается. Меня и Артура заменили, видно, что пока не готовы те, кто вышли на поле. Это сразу видно. Я не знаю, что надо сделать. Я игрок», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент «Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе шесть очков. Недавно клуб объявил о расставании с главным тренером — Дмитрием Хохловым. Напомним, в сезоне-2021/2022 сочинцы заняли в РПЛ второе место.