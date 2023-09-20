«Рубин» — «Ростов»: казанцы сравняли счёт
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань-Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России . Группа B
20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Игнатов – 27' 1:1 Апшацев – 49'
На 49-й минуте 22-летний полузащитник «Рубина» Марат Апшацев сравнял счёт в мачте.
«Ростов» набрал шесть очков в трёх матчах и занимает второе место в группе. «Рубин», имея в своём активе три очка — на последнем месте в квартете группы В.
Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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