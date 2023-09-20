Титов: возможно, если бы мы с Аленичевым пришли раньше, Дзюба не ушёл бы в «Зенит»

Бывший форвард, а позже ассистент главного тренера «Спартака» Егор Титов высказал мнение о переходах футболистов в стан принципиальных конкурентов.

«Как отношусь к переходам Хесуса Медины в «Спартак» и Марио Фернандеса в «Зенит»? Это проблема каждого игрока и его окружения. Сегодня очень многое решают агенты, друзья, близкие. В наше время такого не было.

Я клубный патриот – всегда так было, есть и будет. Для меня было больновато, когда из «Спартака» уходил Артём Дзюба, а мы с Аленичевым только пришли и задали первый вопрос: можно ли, чтобы он остался? Нет, уже нельзя, он подписал контракт с «Зенитом». Возможно, если бы мы пришли раньше, Дзюба не ушёл бы в «Зенит».

Мне очень жаль, когда уходят спартаковцы. Это уже вопрос к футболистам. Понятно, что сегодня финансовая составляющая имеет большую роль», — приводит слова Титова Metaratings.