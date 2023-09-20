Мусаев: у Галицкого нет цели, что играть должны только свои, — играть должны сильнейшие

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев, ранее возглавлявший «Краснодар», ответил на вопрос, мог ли он выпустить 11 воспитанников в составе южан, к чему стремится владелец клуба Сергей Галицкий.
«Конечно, при мне как-то выходили пять-шесть воспитанников. Не думаю, что у Галицкого была самоцель: так можно было бы в первый год на Кубок выпустить 11 воспитанников. У него нет цели, что любой ценой должны играть свои, – играть должны сильнейшие. Понятно, что хотелось бы своих, но, если воспитанник явно не тянет, какой смысл его ставить? Четыре-пять воспитанников для команды, которая борется за высокие места, – уже хороший результат.
Галицкий никогда не давил на тренеров. Если свой сильнее – он играет. Не сильнее – не играет. Это не маниакальная мечта, больше медиа нагнетали», — сказал Мусаев в рубрике «Тренерская» на YouTube-канале «Это футбол, брат».
- 20 сентября 2023
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