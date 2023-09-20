36-летний полузащитник Денис Глушаков стал игроком костромского «Спартака», выступающего в ЛЕОН-Второй лиге. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

«Сегодня в офисе ФК «Спартак» подписал контракт полузащитник Денис Борисович Глушаков. Денис всегда говорил, что вернётся в «Спартак», и он это сделал, но с новой футбольной миссией! Попав в вихрь проигрышей, клуб вышел на поиски опытного игрока, который смог бы помочь в достижении наших, теперь общих, целей. Денис, добро пожаловать в костромскую красно-белую семью», — написала пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение.