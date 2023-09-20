Тороп отражал пенальти, Нобоа кусал футболку. Яркие фото с матча ЦСКА — «Сочи»

20 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА одержал победу по итогам серии послематчевых пенальти — 1:1 (пен. 4:2).

Счёт в матче на 43-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. ЦСКА восстановил статус-кво на 78-й минуте — автором гола стал Иван Обляков. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Игра перешла в серию пенальти, по итогам которой армейцы одержали победу. Решающий 11-метровый на счету Аббосбека Файзуллаева.

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о серии пенальти в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (1:1 (по пен. 4:2)).

«Что Акинфеев перед пенальти сказал? Просто дал наставления, как и весь тренерский штаб, как лучше себя вести. Очень много отрабатываем пенальти на тренировках. Просто наставления, спасибо им большое за это. Главное, что команда выиграла, а каким образом, это уже неважно», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.