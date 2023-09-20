«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча ЛЧ начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 20 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра будет проведена на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Последний раз в официальных матчах команды встречались в 2014 году в Лиге чемпионов. Клубы разыгрывали путёвку в полуфинал турнира, по сумме двух матчей сильнее оказалась «Бавария».
На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку в чемпионате Германии с 10 очками после четырёх матчей. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в таблице АПЛ.
Помимо этих двух клубов, в группе А также сыграют датский «Копенгаген» и стамбульский «Галатасарай».
- 20 сентября 2023
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