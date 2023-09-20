«Брага» — «Наполи»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 20 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы C Лиги чемпионов между португальской «Брагой» и итальянским «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге, Португалия. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Помимо «Браги» и «Наполи», в группе C играют мадридский «Реал» и берлинский «Унион». Португальская команда в матче 5-го тура национального чемпионата уступила «Фаренсе» со счётом 1:3, в то время как неаполитанцы в 4-м туре Серии А на выезде поделили очки с «Дженоа» — 2:2.

В последний раз между собой сегодняшние соперники встречались 11 лет назад. В августе 2012 года «Наполи» одолел «Брагу» со счётом 3:1 в товарищеском матче.