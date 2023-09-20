«Ахмат» — «Зенит»: команды не выявили победителя в основное время

Завершилось основное время матча 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 3:3. Победитель матча определится в серии послематчевых пенальти.
Уже на четвёртой минуте встречи «Ахмат» открыл счёт благодаря голу форварда Светослава Ковачева. Спустя всего 12 минут грозненцы увеличили преимущество. Отличился хавбек Иван Олейников.
Однако на 27-й минуте «Зенит» отыграл один мяч усилиями нападающего Ивана Сергеева. Спустя ещё шесть минут форвард петербуржцев оформил дубль. В концовке тайма голом отметился нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра.
На 69-й минуте «Ахмату» удалось отыграться: отличился форвард Владимир Ильин.
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