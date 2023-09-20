Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ахмат» — «Зенит»: команды не выявили победителя в основное время

Завершилось основное время матча 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 3:3. Победитель матча определится в серии послематчевых пенальти.

Уже на четвёртой минуте встречи «Ахмат» открыл счёт благодаря голу форварда Светослава Ковачева. Спустя всего 12 минут грозненцы увеличили преимущество. Отличился хавбек Иван Олейников.

Однако на 27-й минуте «Зенит» отыграл один мяч усилиями нападающего Ивана Сергеева. Спустя ещё шесть минут форвард петербуржцев оформил дубль. В концовке тайма голом отметился нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра.

На 69-й минуте «Ахмату» удалось отыграться: отличился форвард Владимир Ильин.