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«Зенит» обыграл «Ахмат» в серии пенальти. В основное время команды забили шесть мячей

«Зенит» обыграл «Ахмат» в серии пенальти. В основное время команды забили шесть мячей
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Завершился матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 3:3. Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти. Футболисты «Зенита» были удачливее — 4:2.

Уже на четвёртой минуте встречи грозненцы открыли счёт благодаря голу форварда Светослава Ковачева. Спустя всего 12 минут «Ахмат» увеличил преимущество. Отличился хавбек Иван Олейников.

Однако на 27-й минуте «Зенит» отыграл один мяч усилиями нападающего Ивана Сергеева. Спустя ещё шесть минут форвард петербуржцев оформил дубль. В концовке тайма голом отметился нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра.

На 69-й минуте «Ахмату» удалось отыграться: отличился форвард Владимир Ильин. Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти петербуржская команда переиграла соперника — 4:2.

«Зенит» набрал восемь очков в четырёх матчах и занимает второе место в группе. «Ахмат» (четыре очка) располагается на третьей строчке.

Фонбет Кубок России . Группа C
20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 3
2 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Ковачев – 4'     2:0 Олейников – 14'     2:1 Сергеев – 27'     2:2 Сергеев – 33'     2:3 Кассьерра – 42'     3:3 Ильин – 69'    
Удаления: Быстров – 90+2' / нет
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