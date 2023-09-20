Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Ростов»: судьба матча решится в серии пенальти

«Рубин» — «Ростов»: судьба матча решится в серии пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань-Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа B
20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Игнатов – 27'     1:1 Апшацев – 49'    

Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 27-й минуте счёт открыл 18-летний защитник «Ростова» Герман Игнатов. В начале второй половины встречи «Рубину» удалось сравнять счёт. Гол на свой счёт записал полузащитник Марат Апшацев.

«Ростов» набрал шесть очков в трёх матчах и занимает второе место в группе. «Рубин», имея в своём активе три очка — на последнем месте в квартете группы В.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android