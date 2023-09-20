«Рубин» — «Ростов»: судьба матча решится в серии пенальти

В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань-Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 27-й минуте счёт открыл 18-летний защитник «Ростова» Герман Игнатов. В начале второй половины встречи «Рубину» удалось сравнять счёт. Гол на свой счёт записал полузащитник Марат Апшацев.
«Ростов» набрал шесть очков в трёх матчах и занимает второе место в группе. «Рубин», имея в своём активе три очка — на последнем месте в квартете группы В.
Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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