Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» одержал победу над «Рубином» в серии пенальти

«Ростов» одержал победу над «Рубином» в серии пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань-Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. Итоговую победу одержали гости — 1:1 (по пен. 4:2).

Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 27-й минуте встречи счёт открыл 18-летний защитник «Ростова» Герман Игнатов. В начале второй половины матча «Рубину» удалось сравнять счёт. Гол на свой счёт записал полузащитник Марат Апшацев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Ростова» — 4:2.

После этой игры в активе ростовчан стало восемь очков, клуб занимает первое место в своей группе. «Рубин» набрал четыре очка и замыкает таблицу группы В.

Фонбет Кубок России . Группа B
20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Игнатов – 27'     1:1 Апшацев – 49'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android