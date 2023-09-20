«Ростов» одержал победу над «Рубином» в серии пенальти

Сегодня, 20 сентября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань-Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. Итоговую победу одержали гости — 1:1 (по пен. 4:2).

Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 27-й минуте встречи счёт открыл 18-летний защитник «Ростова» Герман Игнатов. В начале второй половины матча «Рубину» удалось сравнять счёт. Гол на свой счёт записал полузащитник Марат Апшацев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Ростова» — 4:2.

После этой игры в активе ростовчан стало восемь очков, клуб занимает первое место в своей группе. «Рубин» набрал четыре очка и замыкает таблицу группы В.