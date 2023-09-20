Экс-футболист «Спартака» Титов: если подписали контракт с Абаскалем, давайте потерпим

Бывший форвард, а позже тренер «Спартака» Егор Титов высказался об успехах своей бывшей команды в текущем сезоне.

«Спартак» начал сезон здорово. Надо признать, что соперники были ниже рангом. Красно-белые много пропускали, хотя футбол был очень весёлый – это порадовало. А дальше четыре матча в чемпионате без побед – и понеслась.

Мне очень не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля и всё менять. Ведь только что всё было неплохо. Если подписали контракт, давайте потерпим. Если будет совсем плохо, то нужно задавать вопросы руководству.

Мы как болельщики конечно, переживали, что команда не забила в матче с «Краснодаром». Это одна из неприятных ситуаций ещё с того времени, когда мы работали в «Спартаке». Были претензии, что «Спартак» пропускает хотя бы один мяч. Про два я уже и не говорю. Сейчас в домашнем матче мы пропускаем четыре мяча от «Пари НН» и, в принципе, всё нормально. Весёлая игра, все довольны. Согласен, выглядит это отлично. Но меня сильно тревожит то, что команда много пропускает», — приводит слова Титова Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после восьми туров. В то же время подопечные Абаскаля досрочно вышли из своей группы в Кубке России, набрав 12 очков из 12 возможных.