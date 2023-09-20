«Реал» обыграл «Унион» благодаря голу Беллингема на 90+4-й минуте

Завершился матч 1-го тура группы C Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и берлинским «Унионом». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Мадридская команда одержала минимальную победу — 1:0.

Более чем за 90 минут игры команды не сумели огорчить друг друга. Матч шёл к своему логическому завершению, когда полузащитник «Реала» Джуд Беллингем на 90+4-й минуте подоспел на добивание после удара Федерико Вальверде. Почти сразу после этого судья дал финальный свисток.

Таким образом, «Реал» набрал первые три очка на групповом этапе Лиги чемпионов — 2023/2024. Помимо испанской и немецкой команды, в группе C играют «Наполи» и «Брага». Между собой «Реал» и «Унион» прежде никогда не играли, встреча 1-го тура группы C стала для них первой очной в истории.