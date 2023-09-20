«Реал Сосьедад» — «Интер»: текстовая трансляция матча ЛЧ начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов между испанским клубом «Реал Сосьедад» и миланским «Интером». Игра будет проведена на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Клубы не встречались между собой с 1979 года. На данный момент «Реал Сосьедад» имеет в своём активе шесть очков после пяти игр в чемпионате Испании. Клуб идёт на 11-м месте. «Интер» победил во всех четырёх стартовых турах Серии А и занимает первое место.
Помимо этих двух клубов, в группе D также сыграют австрийский «Ред Булл Зальцбург» и португальская «Бенфика».
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