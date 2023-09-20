Чанов: рад за Торопа, были нарекания в последнее время, но матч с «Сочи» вопросы снял

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера армейцев Владислава Торопа с «Сочи» в матче Фонбет Кубка России. Московская команда обыграла «Сочи» на своём поле по пенальти со счётом 4:2. Тороп отразил удары Артёма Макарчука и Амира Батырева. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

«Очень рад за Торопа, потому что как-то так вышло, что было много нареканий к нему в последнее время, но сегодняшний матч вопросы снял. Дело не только в серии пенальти. Вратарь выигравшей в серии команды уже герой, но Тороп сделал несколько важных спасений в основное время.

Во все времена вратарям было тяжелее всего после ударов низом и верхом, потому что стойка вратаря подразумевает другую конфигурацию. Если взять физиологию, то мяч, пролетающий с 11-метровой отметки, прилетает в ворота за 1,09 секунды. Реакция человека — 1,11 секунды. Уже две сотых любой вратарь проигрывает, но тем не менее пенальти берут.

Можем вспомнить выход Мелкадзе один на один с Торопом. Слава здорово сыграл, потому что стоял до конца. Перед самым ударом было понятно, как мяч пойдёт — Тороп здорово сложился.

Потерял ли Тороп ворота в одном из заключительных эпизодов? Нет, он вышел правильно на бьющего, сократил угол, но там было столкновение с защитником ЦСКА, после чего он моментально вернулся. Тороп всё быстро сделал и отбил второй удар. Если бы было что-то не так, то, поверьте мне, Влад просто не среагировал бы на удар», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Тороп провёл за ЦСКА шесть матчей во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.