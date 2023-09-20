Семак — о матче с «Ахматом»: игра была интересная для болельщиков

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом».

«Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей. Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи, сами создали много моментов, могли забивать больше, но в основное время не получилось выиграть», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, основное время сегодняшней встречи завершилось вничью — 3:3. В серии послематчевых 11-метровых сильнее оказались игроки «Зенита». Сине-бело-голубые набрали восемь очков в четырёх матчах и занимают второе место в группе. «Ахмат» (четыре очка) располагается на третьей строчке.