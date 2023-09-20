Экс-тренер «Краснодара» Мусаев: в 2019 году для нас был доступен Люк де Йонг

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев, ранее возглавлявший «Краснодар», рассказал, что нидерландский нападающий ПСВ Люк де Йонг мог перейти в стан южан в 2019 году.

«В 2019 году для нас был доступен Люк де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии: фантастическая игра головой, игра на опережение. Он готов был ехать в Россию, но мы сильно сомневались в этом трансфере. Мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды. В итоге он перешёл потом в «Севилью», а потом в «Барселону».

Кстати, с Брейтуэйтом мы тоже были близки в переговорах, но не срослось», — сказал Мусаев в рубрике «Тренерская» на YouTube-канале «Это футбол, брат».