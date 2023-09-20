Ромащенко: положительные эмоции, несмотря на то что мы проиграли «Зениту» по пенальти

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (3:3 (по пен. 4:2)).

«Мне кажется, что все матчи в Кубке тяжёлые. Они хороши своей непредсказуемостью. Здесь преобладает характер. Очень положительные эмоции, несмотря на то что мы проиграли по пенальти. Сегодня обе команды были достойны победы.

Что сломалось? Первое — мы сами. Психология. Здесь нужно быть откровенным. Но нельзя не отметить и «Зенит», который подсобрался, включил скорости. Здесь наши ошибки и заслуга «Зенита». Но во втором тайме мы вернулись в игру. Очень важно, что команда слышит тренерский штаб.

Доволен ли игрой? Да. Очень много контроля мяча. Видно, что обе команды хотели играть в футбол», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».