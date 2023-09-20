Агент Сафонов: Помазун на две головы сильнее, чем Тороп

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» и сборной России Ильи Помазуна, высказался о сравнениях с голкипером ЦСКА Владиславом Торопом.

«Конкуренция Торопа и Помазуна за статус преемника Акинфеева? Не знаю, о чём говорить. На мой взгляд, Помазун и Тороп — игроки разного уровня. Помазун — вратарь сборной России. Он на две головы сильнее, чем Тороп. Даже не понимаю, что тут можно обсуждать», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, права на Помазуна принадлежат ЦСКА, но в этом сезоне вратарь играет за «Урал» на правах аренды.

19-летний Тороп находится в системе ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне молодой голкипер провёл за армейцев шесть матчей во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.