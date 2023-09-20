Защитница «Локо» Машкова: парни говорили, что девушки в футболе — это ерунда и нонсенс

Защитница «Локомотива» Кристина Машкова, выступающая за женскую сборную России, рассказала о начале своего футбольного пути.
«Футбол в моей жизни появился в восемь лет, когда я училась в первом классе. Тогда тренер ходил по школам, по классам и спрашивал, кто хочет заниматься футболом. Я долго и не думала, согласилась, и мне понравилось. Вот и сегодня футбол – это неотъемлемая часть моей жизни.
Никто из моих родственников не связан со спортом. Но это не помешало мне самой выбрать путь спортсмена. Мама всегда поддерживала меня и никогда не была против того, чем я занималась. Сейчас тоже после каждого матча созваниваемся, она всегда находит слова для меня.
Не люблю разделять на «мужское и женское». Спорт – он для всех, вне зависимости от пола, возраста, состояния. Это личный выбор каждого. Если человеку нравится, чем он занимается, то почему бы и нет. Никого другого это не должно интересовать и беспокоить.
Парни, конечно же, реагировали со смешком, несерьёзно. Говорили, что всё это ерунда, что девушки и футбол – это нонсенс. Но я никогда не слушала их. Опять-таки, это мой выбор», — приводит слова Машковой «Евро-Футбол.Ру».
- 20 сентября 2023
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