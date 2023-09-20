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Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Украину за расистское поведение фанатов

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Украину за расистское поведение фанатов
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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за расистское поведение болельщиков во время матчей отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 с Англией (1:1) и Италией (1:2).

«Оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола на € 20 тыс., распорядиться о частичном закрытии стадиона Украинской ассоциации футбола во время следующего матча соревнований под эгидой УЕФА, в котором Украинская ассоциация футбола выступит в качестве принимающей стороны, и запретить Украинской ассоциации футбола продажу билетов на следующий выездной матч из-за расистского поведения своих болельщиков. Украинская футбольная ассоциация должна до начала матча сообщить УЕФА о секторах, которые будут выбраны для частичного закрытия и которые должны включать не менее 5000 мест», — говорится в решении комиссии на сайте УЕФА.

После пяти сыгранных матчей отборочного этапа сборная Украины располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы С. Следующую игру команда проведёт 14 октября дома против Северной Македонии, а 17 октября сыграет на выезде с Мальтой.

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