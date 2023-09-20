Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Украину за расистское поведение фанатов

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за расистское поведение болельщиков во время матчей отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 с Англией (1:1) и Италией (1:2).
«Оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола на € 20 тыс., распорядиться о частичном закрытии стадиона Украинской ассоциации футбола во время следующего матча соревнований под эгидой УЕФА, в котором Украинская ассоциация футбола выступит в качестве принимающей стороны, и запретить Украинской ассоциации футбола продажу билетов на следующий выездной матч из-за расистского поведения своих болельщиков. Украинская футбольная ассоциация должна до начала матча сообщить УЕФА о секторах, которые будут выбраны для частичного закрытия и которые должны включать не менее 5000 мест», — говорится в решении комиссии на сайте УЕФА.
После пяти сыгранных матчей отборочного этапа сборная Украины располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы С. Следующую игру команда проведёт 14 октября дома против Северной Македонии, а 17 октября сыграет на выезде с Мальтой.
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