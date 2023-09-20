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«Арсенал» — ПСВ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Арсенал» — ПСВ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 20 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов между английским «Арсеналом» и нидерландским ПСВ. Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, Англия. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Лига чемпионов . Группа B. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Троссард, Жезус, Сака.

ПСВ: Бенитес, Дест, Боскальи, Белла-Котчап, Тезе, Верман, Сайбари, Схаутен, Ланг, Бакайоко, де Йонг.

Помимо «Арсенала» и ПСВ, в группе B играют «Севилья» и «Ланс». «Канониры» в матче 5-го тура АПЛ обыграли «Эвертон» на выезде со счётом 1:0, в то время как эйндховенцы в 5-м туре Эредивизии разгромили в родных стенах «Неймеген» — 4:0.

В последний раз между собой сегодняшние соперники встречались в прошлом сезоне на групповом этапе Лиги Европы. Тогда команды обменялись домашними победами (1:0 в пользу «Арсенала» и 2:0 в пользу ПСВ).

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