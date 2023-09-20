«Арсенал» — ПСВ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 20 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов между английским «Арсеналом» и нидерландским ПСВ. Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, Англия. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Троссард, Жезус, Сака.
ПСВ: Бенитес, Дест, Боскальи, Белла-Котчап, Тезе, Верман, Сайбари, Схаутен, Ланг, Бакайоко, де Йонг.
Помимо «Арсенала» и ПСВ, в группе B играют «Севилья» и «Ланс». «Канониры» в матче 5-го тура АПЛ обыграли «Эвертон» на выезде со счётом 1:0, в то время как эйндховенцы в 5-м туре Эредивизии разгромили в родных стенах «Неймеген» — 4:0.
В последний раз между собой сегодняшние соперники встречались в прошлом сезоне на групповом этапе Лиги Европы. Тогда команды обменялись домашними победами (1:0 в пользу «Арсенала» и 2:0 в пользу ПСВ).
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