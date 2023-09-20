«Брага» — «Наполи»: стали известны стартовые составы на 1-й тур Лиги чемпионов

Сегодня, 20 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы C Лиги чемпионов между португальской «Брагой» и итальянским «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге, Португалия. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Брага»: Магальяеш, Гомес, Фонте, Ньякате, Борха, Карвалью, Али Мусрати, Орта, Джало, Брума, Руис.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жезус, Оливейра, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Кварацхелия, Осимхен.
Помимо «Браги» и «Наполи», в группе C играют мадридский «Реал» и берлинский «Унион». Португальская команда в матче 5-го тура национального чемпионата уступила «Фаренсе» со счётом 1:3, в то время как неаполитанцы в 4-м туре Серии А на выезде поделили очки с «Дженоа» — 2:2.
В последний раз между собой сегодняшние соперники встречались 11 лет назад. В августе 2012 года «Наполи» одолел «Брагу» со счётом 3:1 в товарищеском матче.
- 20 сентября 2023
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:04
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:48
-
20:44
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:01
-
19:59
-
19:52
-
19:47