Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брага» — «Наполи»: стали известны стартовые составы на 1-й тур Лиги чемпионов

«Брага» — «Наполи»: стали известны стартовые составы на 1-й тур Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы C Лиги чемпионов между португальской «Брагой» и итальянским «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге, Португалия. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Лига чемпионов . Группа C. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
1-й тайм
0 : 0
Наполи
Неаполь, Италия

Стартовые составы:

«Брага»: Магальяеш, Гомес, Фонте, Ньякате, Борха, Карвалью, Али Мусрати, Орта, Джало, Брума, Руис.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жезус, Оливейра, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

Помимо «Браги» и «Наполи», в группе C играют мадридский «Реал» и берлинский «Унион». Португальская команда в матче 5-го тура национального чемпионата уступила «Фаренсе» со счётом 1:3, в то время как неаполитанцы в 4-м туре Серии А на выезде поделили очки с «Дженоа» — 2:2.

В последний раз между собой сегодняшние соперники встречались 11 лет назад. В августе 2012 года «Наполи» одолел «Брагу» со счётом 3:1 в товарищеском матче.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android