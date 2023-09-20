Титов — о сравнениях с Игнатовым: сегодняшний «Спартак» играет в другой футбол

Бывший форвард, а позже тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал сравнения с полузащитником красно-белых Михаилом Игнатовым.

«Во-первых, неправильно обсуждать нашу с Михаилом футбольную схожесть. Во-вторых, у нас совсем разные позиции. Сегодняшний «Спартак» играет в другой футбол. Мы играли классические 4-4-2, а сейчас «Спартак» может играть 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3.

А то, что он парень одарённый – безусловно. В какой-то момент Игнатов выглядел великолепно. Я ему пожелаю только одного: чтобы не расстраивался, если не играет в составе. Есть великолепные данные и талант, поэтому очень хочу, чтобы мальчишка играл. Хотя ему уже 23 года. В этом возрасте я уже был четырёхкратным чемпионом России, меня называли лучшим футболистом России.

В сегодняшних реалиях «Спартак» немножко другой, поэтому хочется, чтобы ребята росли, чтобы кто-то посмотрел какой-нибудь матч, увидел голы Тихонова, Аленичева и понимал, за какой клуб он играет. Наверное, лучшее, что может быть: Тарасовка, Тушино, великолепный стадион, болельщик прекрасный. Парни, играйте, получайте удовольствие! Футбольный век очень маленький. Время летит неумолимо», — приводит слова Титова Metaratings.