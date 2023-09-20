Сергеев — об игре с «Ахматом»: настоящая кубковая игра — много голов и пенальти в конце

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался об игре 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:3 (по пен. 4:2)).

«Почему пропустили первые два гола? Плохо вошли в игру. Плюс где-то не повезло, где-то соперник воспользовался нашими ошибками. Хорошо, что переломили ход встречи и вышли вперёд до перерыва. Конечно, жаль, что пропустили во втором тайме — у нас были моменты, которые мы не реализовали. Но хорошо всё то, что хорошо кончается — Саша Васютин потащил пенальти. Думаю, игра получилась такой, какой получилась.

Что эмоционально проще — участвовать в серии пенальти или смотреть со стороны? Одинаково — испытываешь одинаковые эмоции и переживания и на поле, и за полем. Мы одна команда, одно целое. Самое главное — что сегодня мы выиграли.

Есть ли разница в настрое на кубковую игру или на игру в чемпионате? Настрой одинаковый на все игры, просто Кубок есть Кубок, в нём всегда есть сюрпризы. Думаю, сегодня получилась настоящая кубковая игра — много голов и серия пенальти в конце.

Сбрею ли бороду, если в этом сезоне «Зенит» возьмёт требл? Нет, всё равно бриться не буду. Но что-нибудь обязательно придумаю. Может быть, перекрашу в золотой, но обещать не буду!» — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».