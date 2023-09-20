«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 20 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра будет проведена на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Бавария»: Ульрих, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Киммих, Гнабри, Горецка, Кейн, Зане, Дэвис, Лаймер, Мусиала.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделёф, Мартинес, Регилон, Дало, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Пельистри, Хойлунн, Рашфорд.

На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку в чемпионате Германии с 10 очками после четырёх матчей. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в таблице АПЛ.

Помимо этих двух клубов, в группе А также выступают датский «Копенгаген» и стамбульский «Галатасарай».