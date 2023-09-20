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Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд

«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд
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Сегодня, 20 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра будет проведена на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Бавария»: Ульрих, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Киммих, Гнабри, Горецка, Кейн, Зане, Дэвис, Лаймер, Мусиала.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделёф, Мартинес, Регилон, Дало, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Пельистри, Хойлунн, Рашфорд.

Лига чемпионов . Группа A. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку в чемпионате Германии с 10 очками после четырёх матчей. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в таблице АПЛ.

Помимо этих двух клубов, в группе А также выступают датский «Копенгаген» и стамбульский «Галатасарай».

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