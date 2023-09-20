Карпин — о Мелёхине: был ушиб. Может, локтем в висок попали, поэтому потерял сознание
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии здоровья защитника ростовчан Виктора Мелёхина, который потерял сознание в конце матча 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с «Рубином».
«Мелёхин здесь, в раздевалке, пришёл в сознание. Видимо, был ушиб. Может, локтем в висок попали, поэтому он потерял сознание», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань-Арена)» в Казани. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Ростова» — 4:2.
После этой игры в активе ростовчан стало восемь очков, клуб занимает первое место в своей группе. «Рубин» набрал четыре очка и замыкает таблицу группы В.
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