Карпин — о Мелёхине: был ушиб. Может, локтем в висок попали, поэтому потерял сознание

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии здоровья защитника ростовчан Виктора Мелёхина, который потерял сознание в конце матча 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с «Рубином».

«Мелёхин здесь, в раздевалке, пришёл в сознание. Видимо, был ушиб. Может, локтем в висок попали, поэтому он потерял сознание», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань-Арена)» в Казани. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Ростова» — 4:2.

После этой игры в активе ростовчан стало восемь очков, клуб занимает первое место в своей группе. «Рубин» набрал четыре очка и замыкает таблицу группы В.