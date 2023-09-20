Болельщики «Ливерпуля» признали Собослаи лучшим игроком клуба в августе

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи признан лучшим игроком мерсисайдцев в августе. Хавбек опередил в голосовании вратаря Алисона Бекера и нападающего Дарвина Нуньеса.
В прошлом месяце Собослаи принял участие в трёх матчах «Ливерпуля», в которых мерсисайдцы набрали семь очков из девяти возможных (1:1 с «Челси», 3:1 с «Борнмутом», 2:1 с «Ньюкаслом»). Во всех матчах венгр провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.
Напомним, Собослаи перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в минувшее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 70 млн. Стороны подписали пятилетнее соглашение.
В прошлом сезоне на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
- 21 сентября 2023
-
00:11
-
00:03
- 20 сентября 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:55
-
23:48
-
23:46
-
23:40
-
23:34
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
23:09
-
23:06
-
22:58
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:04
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:16
-
21:13