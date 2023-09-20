Болельщики «Ливерпуля» признали Собослаи лучшим игроком клуба в августе

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи признан лучшим игроком мерсисайдцев в августе. Хавбек опередил в голосовании вратаря Алисона Бекера и нападающего Дарвина Нуньеса.

В прошлом месяце Собослаи принял участие в трёх матчах «Ливерпуля», в которых мерсисайдцы набрали семь очков из девяти возможных (1:1 с «Челси», 3:1 с «Борнмутом», 2:1 с «Ньюкаслом»). Во всех матчах венгр провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.

Напомним, Собослаи перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в минувшее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 70 млн. Стороны подписали пятилетнее соглашение.

В прошлом сезоне на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.