Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Ливерпуля» признали Собослаи лучшим игроком клуба в августе

Болельщики «Ливерпуля» признали Собослаи лучшим игроком клуба в августе
Комментарии

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи признан лучшим игроком мерсисайдцев в августе. Хавбек опередил в голосовании вратаря Алисона Бекера и нападающего Дарвина Нуньеса.

В прошлом месяце Собослаи принял участие в трёх матчах «Ливерпуля», в которых мерсисайдцы набрали семь очков из девяти возможных (1:1 с «Челси», 3:1 с «Борнмутом», 2:1 с «Ньюкаслом»). Во всех матчах венгр провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.

Напомним, Собослаи перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в минувшее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 70 млн. Стороны подписали пятилетнее соглашение.

В прошлом сезоне на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Вест Хэма» Антонио: мы будем выше «Ливерпуля» по итогам сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android