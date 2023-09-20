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«Реал Сосьедад» — «Интер»: хозяева вышли вперёд на четвёртой минуте

«Реал Сосьедад» — «Интер»: хозяева вышли вперёд на четвёртой минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов между испанским клубом «Реал Сосьедад» и миланским «Интером». Команды играют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Группа D. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1-й тайм
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мендес – 4'    

На четвёртой минуте первого тайма счёт открыл игрок «Реала Сосьедад» Брайс Мендес.

Клубы не встречались между собой с 1979 года. На данный момент «Реал Сосьедад» имеет в своём активе шесть очков после пяти игр в чемпионате Испании. Клуб идёт на 11-м месте. «Интер» победил во всех четырёх стартовых турах Серии А и занимает первое место.

Помимо этих двух клубов, в группе D также выступают австрийский «Ред Булл Зальцбург» и португальская «Бенфика».

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