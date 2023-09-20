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«Зальцбург» вывел на матч с «Бенфикой» самый молодой состав в истории Лиги чемпионов

«Зальцбург» вывел на матч с «Бенфикой» самый молодой состав в истории Лиги чемпионов
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Австрийский «Ред Булл Зальцбург» вывел на матч с лиссабонской «Бенфикой» самый молодой состав в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Средний возраст «Зальцбурга» в матче с португальской командой – 21 год и 183 дня. Одному игроку 27 лет, ещё одному 24, остальным – 19–22.

Встреча проходит в рамках 1-го тура группы D. Матч проводится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером из Турции.

На третьей минуте 19-летний нападающий «Зальцбурга» Карим Конате не сумел реализовать 11-метровый удар, а на 13-й минуте защитник «Бенфики» Антониу Силва получил прямую красную карточку, и 20-летний Роко Шимич вывел австрийскую команду вперёд, реализовав пенальти.

Лига чемпионов . Группа D. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1-й тайм
0 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Шимич – 15'    
Удаления: Силва – 13' / нет
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