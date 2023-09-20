«Зальцбург» вывел на матч с «Бенфикой» самый молодой состав в истории Лиги чемпионов
Поделиться
Австрийский «Ред Булл Зальцбург» вывел на матч с лиссабонской «Бенфикой» самый молодой состав в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Средний возраст «Зальцбурга» в матче с португальской командой – 21 год и 183 дня. Одному игроку 27 лет, ещё одному 24, остальным – 19–22.
Встреча проходит в рамках 1-го тура группы D. Матч проводится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером из Турции.
На третьей минуте 19-летний нападающий «Зальцбурга» Карим Конате не сумел реализовать 11-метровый удар, а на 13-й минуте защитник «Бенфики» Антониу Силва получил прямую красную карточку, и 20-летний Роко Шимич вывел австрийскую команду вперёд, реализовав пенальти.
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:04
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:48
-
20:44
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:01
-
19:59
-
19:52
-
19:47
Партнерский контент