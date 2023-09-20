«Зальцбург» вывел на матч с «Бенфикой» самый молодой состав в истории Лиги чемпионов

Австрийский «Ред Булл Зальцбург» вывел на матч с лиссабонской «Бенфикой» самый молодой состав в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Средний возраст «Зальцбурга» в матче с португальской командой – 21 год и 183 дня. Одному игроку 27 лет, ещё одному 24, остальным – 19–22.

Встреча проходит в рамках 1-го тура группы D. Матч проводится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером из Турции.

На третьей минуте 19-летний нападающий «Зальцбурга» Карим Конате не сумел реализовать 11-метровый удар, а на 13-й минуте защитник «Бенфики» Антониу Силва получил прямую красную карточку, и 20-летний Роко Шимич вывел австрийскую команду вперёд, реализовав пенальти.