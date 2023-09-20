Игрок «Штурма» случайно проглотил пчелу, из-за чего пропустит матч ЛЕ со «Спортингом»
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20-летний полузащитник австрийского «Штурма» Хавьер Серрано не сможет сыграть с лиссабонским «Спортингом» в матче 1-го тура группы D Лиги Европы из-за того, что случайно проглотил пчелу во время тренировки. Об этом сообщает Kleine Zeitung.
По информации источника, испанцу немедленно оказали медицинскую помощь и применили кубики льда, чтобы предотвратить отёк в области шеи. После этого 20-летнего парня доставили в больницу. К счастью, никакой аллергии не обнаружили. Серрано сейчас идёт на поправку. Тем не менее в игре он не сможет принять участия.
Серрано принадлежит мадридскому «Атлетико» и выступает за «Штурм» на правах аренды, которая истечёт летом 2024 года.
Матч между австрийским коллективом и «Спортингом» пройдёт завтра, 21 сентября.
Лига Европы . Группа D. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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