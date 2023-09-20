Игрок «Штурма» случайно проглотил пчелу, из-за чего пропустит матч ЛЕ со «Спортингом»

20-летний полузащитник австрийского «Штурма» Хавьер Серрано не сможет сыграть с лиссабонским «Спортингом» в матче 1-го тура группы D Лиги Европы из-за того, что случайно проглотил пчелу во время тренировки. Об этом сообщает Kleine Zeitung.

По информации источника, испанцу немедленно оказали медицинскую помощь и применили кубики льда, чтобы предотвратить отёк в области шеи. После этого 20-летнего парня доставили в больницу. К счастью, никакой аллергии не обнаружили. Серрано сейчас идёт на поправку. Тем не менее в игре он не сможет принять участия.

Серрано принадлежит мадридскому «Атлетико» и выступает за «Штурм» на правах аренды, которая истечёт летом 2024 года.

Матч между австрийским коллективом и «Спортингом» пройдёт завтра, 21 сентября.