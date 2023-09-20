«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: Хойлунн отыграл один мяч для гостей

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра проводится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом из Швеции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте Лерой Зане открыл счёт и вывел «Баварию» вперёд. Спустя четыре минуты Серж Гнабри увеличил преимущество своей команды. В самом начале второго тайма Расмус Хойлунн отыграл один мяч для манкунианцев.

На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку в чемпионате Германии с 10 очками после четырёх матчей. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в таблице АПЛ.

Помимо этих двух клубов, в группе А также выступают датский «Копенгаген» и стамбульский «Галатасарай», которые сегодня, 20 сентября, сыграли вничью — 2:2.