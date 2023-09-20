Титов: сейчас у Джикии много травм и некрасивых удалений, которые мешают команде

Экс-форвард «Спартака» Егор Титов высказался о возможном продлении контракта защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Продлит ли «Спартак» контракт с Джикией? Это вопрос не ко мне. Возможно, у руководства уже есть кто-то есть на замену, а может, Джикию хотят подписать ещё на пять лет. Я за то, чтобы происходящее было на пользу команде. «Спартак» в последний раз становился чемпионом шесть лет назад. За это время команда брала Кубок. Но в таком состоянии «карусели», в котором находится «Спартак»… Надеюсь, что эта ситуация решится.

К сожалению, сейчас у Джикии много травм. Также он получает много жёлтых карточек и некрасивых удалений, которые мешают команде. То же самое было у Сашки Соболева. Я верю, что в будущем всё будет хорошо. Надеюсь, после паузы сейчас футболисты будут отдохнувшими и всё будет намного лучше», — приводит слова Титова Metaratings.

Джикия выступает за «Спартак» на протяжении шести лет (с 2017 года). В прошлом сезоне защитник провёл за красно-белых 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.